Vita e storia di Bartali. Visibelli in scena a Bucine

Entra nel vivo la stagione teatrale 2025 del teatro comunale di Bucine. Domani alle 21,15 Teatri d’Imbarco porta in scena lo spettacolo "Quanta strada ha fatto Bartali!" con Beatrice Visibelli. La pièce "Quanta strada ha fatto Bartali!", è un omaggio al grande campione fiorentino Gino Bartali che, fra il 1943 e il 1944, contribuì a salvare molti ebrei dalla deportazione nei campi di concentramento, nascondendo nel tubo della sua bicicletta tantissimi documenti falsificati che da Assisi portava a Firenze, dove il Vescovo fiorentino li distribuiva agli ebrei. Il sipario si alzerà sull’attrice Beatrice Visibelli, che porterà in scena questo spettacolo ironico e divertente, ptonta a ripercorrere le tappe più significative della vita di Bartali.

La rappresentazione farà una galoppata tra le pagine più famose e segrete della personalità di Bartali: dall’infanzia trascorsa a Ponte a Ema agli esordi come ciclista dilettantistico nei primi anni 30’, dalle prime soddisfazioni ciclistiche alla mitica rivalità con Fausto Coppi, fino alle vittorie al Giro d’Italia e alla doppietta del Tour de France.

Conoscere e ricordare l’Olocausto aiuta a comprendere la barbarie del pregiudizio e del razzismo e incoraggia al rispetto dei diritti umani. Per questo motivo ogni 27 gennaio, a partire dal 2005, si celebra la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah. Affinché la storia non si ripeta è importante mantenere viva la memoria e celebrarla, interiorizzando il valore di un fatto storico ed attualizzandone l’insegnamento.

È evidente l’urgenza della trasmissione alle nuove generazioni del valore della Memoria, come rimedio al sempre più crescente razzismo e negazionismo.

Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di efficientamento energetico il Teatro di Bucine è pronto a riaprire le sue porte per tornare a condividere insieme cultura e socialità dopo la serata inaugurale che ha portato sul palco Debora Villa.

Il programma della stagione invernale 2025 è ricco di storie e racconti per un pubblico di adulti, ragazzi, bambini. Proposte che toccano temi pungenti con ironia e leggerezza, passando attraverso la bellezza dei sapori e delle suggestioni di racconti antichi.