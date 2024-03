Visioni Ex-centriche . È ancora caccia alle vecchie pellicole

È stata posticipata a giovedì 28 marzo la data ultima per poter prendere parte al progetto Visioni Ex-centriche con le vecchie pellicole del cinema di famiglia in 8mm, Super8 e 16mm. Una città di Arezzo ed una periferia urbana della memoria che può tornare a vivere sul grande schermo grazie al progetto portato avanti da Officine della Cultura e dal Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale "Piero della Francesca" di Arezzo e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando "Partecipazione culturale 2023". Le vecchie pellicole, una volta consegnate ad Officine della Cultura, saranno pulite e digitalizzate gratuitamente e ai possessori, oltre alle pellicole stesse, sarà consegnata in forma gratuita copia digitale del materiale. L’attività di digitalizzazione sarà sviluppata in collaborazione con l’associazione 8mmezzo di Livorno, punto di riferimento nazionale per il ritrovamento, la digitalizzazione, l’archiviazione e la valorizzazione di vecchi filmati girati in pellicola. È tempo di salire in soffitta e di riportare alla luce quei vecchi filmati che una volta erano una preziosa occasione di festa familiare. Info: 0575 27961 e 338 8431111.