Violenza di genere: Vittoria Doretti nel comitato tecnico scientifico del Ministero

Arezzo, 1 agosto 2022 - Nuovo incarico per la dottoressa Vittoria Doretti nell'ambito del contrasto alla violenza di genere:

è stata nominata membro del comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.



La nomina è stata decretata dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia.



La dottoressa Vittoria Doretti, coordinatrice della Rete regionale Codice Rosa, direttrice del dipartimento ‘Promozione della Salute ed Etica della Salute’ della Asl Toscana sud est e dal 2021 consulente nella Commissione di inchiesta sui femminicidi del Senato della Repubblica farà parte del comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza di genere costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità e presieduto dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia.

Doretti, alla quale è stato affidato l'incarico per l'elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio, ricoprirà il ruolo per tre anni.