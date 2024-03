Violenza di genere. Cinque incontri con Futuro Aretino

"Per mano. Uniti contro la violenza di genere". È il titolo del progetto di Futuro Aretino per affrontare il delicato tema della violenza di genere e dei femminicidi. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti concreti per imparare a riconoscere e gestire le dinamiche di una relazione sana. Il percorso si articola in cinque incontri nella scuole, condotti in contemporanea dalla psicologa Erika Cardeti e da Fedora d’Anzeo (nella foto), giornalista e professionista della comunicazione.