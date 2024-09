Vincita da 10 mila euro non ritirata: "Guardate i tagliandi, non buttateli"

Il termine ultimo per aggiudicarselo si avvicina, ma ancora non è stato incassato il tesoretto di 10 mila euro vinto grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar che ha premiato un anonimo (e forse sbadato) cliente della Tabaccheria Marisa di Fabio Silei e Stefania Piccardi, punto vendita montevarchino assai frequentato perché si trova all’incrocio tra viale Cadorna e via di Terranuova. E i titolari, visto che la scadenza per mettersi in tasca un gruzzolo che, come si suol dire, non cambia la vita ma aiuta, lanciano un appello al possessore del tagliando fortunato, contrassegnato dalla sigla identificativa e dal numero estratto: il 2236AFI101068. "La giocata vincente – esordisce Silei – era relativa al concorso ‘Un’estate a mille’, che metteva in palio per l’appunto mille premi da 10 mila euro ciascuno in quattro concorsi speciali del 25, 27, 28 e 29 giugno scorsi. Vi hanno preso parte in tanti a livello nazionale e locale, anche online sulle App e i siti di gioco autorizzati di SuperEnalotto. Chi aveva tentato con successo la fortuna nella nostra ricevitoria aveva partecipato al concorso sabato 29, ma si è dimenticato di riscuotere o magari non si è accorto di essere stato baciato in fronte dalla dea bendata. Potrebbe aver dato uno sguardo solo ai numeri del tagliando senza far controllare a dovere i codici alfanumerici della schedina.

Speriamo inoltre che l’abbia conservata e in ogni caso deve affrettarsi perché ha tempo solo fino al 25 settembre, manca giusto una settimana".

Difficile tracciare l’identikit del potenziale fortunato, tenuto conto che la storica rivendita è un luogo di passaggio per chi si sposta nel fondovalle o si reca nei numerosi centri commerciali della zona. Che si tratti di uno scommettitore occasionale? "Non posso escluderlo – riprende Fabio Silei – anche se il 90 per cento della clientela che si diletta in questi giochi lo fa abitualmente e non proviene da lontano, al massimo dalle località vicine". La Tabaccheria Marisa, per inciso, è anche uno dei centri per la prenotazione di abbonamenti e biglietti dell’Aquila Montevarchi e chissà che il vincitore non sia uno sportivo rossoblù. Ipotesi non da scartare, nonostante "Un’estate a mille" si sia svolta in un periodo dell’anno al di fuori del calendario classico del calcio: "Comunque sia – è la conclusione del contitolare – chi ha la scheda non perda altro tempo. In fondo una cifra del genere fa sempre comodo". Per la cronaca, fino a qualche giorno fa erano 67 le vincite non reclamate in tutta Italia e relative al concorso estivo gestito dalla Sisal.