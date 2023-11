Vincere con Derthona. Magro chiede a Brescia una domenica speciale

Ore 17, la Germani Brescia tenta l’immediato riscatto nella partita più importante della giornata. Di fronte, a Casale, la Bertram Derthona di coach Ramondino. "Giochiamo contro una delle squadre più forti del nostro campionato. Una squadra che è stata costruita per disputare il doppio impegno, campionato e coppa europea, con l’ambizione di continuare a fare bene come sta facendo negli ultimi anni - il commento di Alessandro Magro - Come noi Tortona è una realtà che vuole emergere nel panorama nazionale ed ha iniziato in maniera ottima la Basketball Champions League".

I padroni di casa saranno senza il nazionale Luca Severini, lo storico dei confronti dice 4 gare equamente divise nelle vittorie. Il grande ex sarà Semaj Christon, anche se nelle fila di Derthona c’è un certo Andrea Zerini. Chiari gli obiettivi per Magro: "Voglio un’altra vittoria perché sarebbe non solo una vittoria di blasone, ma una vittoria importante perché fatta lontana dalle nostre mura amiche".

Alessandro Luigi Maggi