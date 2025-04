Vigili del fuoco a Roma, scatta la mobilitazione

Roma è pronta per i funerali del Papa. La macchina organizzativa è partita a tamburo battente: per domani saranno attesi 500 pullman, almeno stando al numero degli stalli prenotati. Decine di nuove ambulanze pronte a prestare soccorso, strutture sanitarie più altri posti medici avanzati allestiti per dare le prime cure; squadre di soccorritori pronti a intervenire per aiutare i fedeli lungo le strade e la piazza. Tra di loro ci sarà anche un pezzo di Arezzo.

Sono già partiti i vigili del fuoco aretini, sei unità specializzate nella gestione delle sale operative e della topografia applicata al soccorso. Con loro una sala operativa mobile. "Mettiamo a disposizione la nostra professionalità per ogni tipo di emergenza, - spiega il comandante Baglioni. E lo facciamo con grande piacere; la richiesta del nostro coinvolgimento dà prova della nostra preparazione".

In campo anche la Misericordia di Arezzo. Questa mattina partiranno quattro volontari per l’assistenza in piazza. Tre giorni, fino a domenica mattina, in cui i soccorritori volontari si occuperanno di sostegno alle persone e vigilanza.

Intanto, ieri mattina, il consiglio comunale, su richiesta del presidente Luca Stella, ha osservato un minuto di silenzio per commemorare Francesco. Così Stella nell’introdurre il momento di raccoglimento: "Giustizia, ambiente, pace, le encicliche sulla fraternità e la solidarietà sociale: sono solo alcuni degli atti e dei temi toccati dal suo pontificato. Tutto questo ha reso la voce di Jorge Mario Bergoglio ispiratrice di milioni di persone in tutto il mondo e certamente continuerà a esserlo. Resta per la nostra comunità l’indimenticabile legame con questo pontificato concretizzatosi con la dedica di un’edizione della Giostra del Saracino".