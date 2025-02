Vigilante aggredita al Gala: "Così ho salvato la collega"

di Gaia PapiAREZZO"Ho visto la mia amica, nonché collega, aggredita da un uomo all’interno del Gala Supermercato, non ci ho pensato un attimo e sono entrato per aiutarla". E’ Andrea a parlare, 53 anni residente ad Arezzo, dipendente della DS Security. Collega ed amico. Perchè in passato ha lavorato insieme alla vigilantes; la donna aggredita lunedì da un uomo, un 82enne, che ha fatto il panico all’interno del supermercato a Campo di Marte. "Era una furia – racconta. Stavo tornando da Firenze, e passando da Campo di Marte ho visto dalle vetrate del Gala quanto stava accadendo all’interno. Sono entrato di corsa, ho fatto il giro delle casse, ho preso l’uomo e l’ho spostato. Poi ho cercato di calmarlo, ma lui per tutta risposta mi ha sferrato un cazzotto nel mento" continua a raccontare Andrea.

"Ma non è finita qua. Ha picchiato anche un ragazzo di colore, lo stesso che aveva cercato di placare gli animi un istante prima. Sì, perché la furia cieca è partita per un’inerzia, una cassa chiusa. Il ragazzo nigeriano, vedendo l’insofferenza dell’uomo nell’attesa, gli avrebbe proposto di passare al suo posto. Un gesto gentile, chissà cosa invece l’uomo ci avrà letto, fatto sta che da lì è partita la violenza. La stessa che la collega ha cercato, inutilmente, di placare, ricevendo spintoni fino a calci nelle ginocchia e pugni" spiega. A seguito dei quali i medici del pronto soccorso del San Donato le hanno riconosciuto una prognosi di otto giorni. "Una volta fermato anche dalle forze dell’ordine intervenute, l’82enne ha continuato con la violenza verbale, minacciando me e la mia amica di sferrarci tre coltellate". Continua: "Era una furia, nonostante l’età. Impossibile placarlo in quel momento di delirio". Anche Andrea è finito al pronto soccorso dopo il pugno al mento. Ora è pronto a testimoniare la folle violenza dell’uomo.

E a proposito della zona Campo di Marte in cui si trova il supermercato: "Una donna non è adatta a quel posto". Lo stesso uomo, tempo addietro, aveva già maltrattato verbalmente e minacciato la stesa guardia giurata. "Io lavoro a Firenze, a Novoli, e la situazione è notevolmente migliore rispetto a questa zona. Qualche tempo fa nello stesso supermercato entrò un tizio con un macete che il vigilantes in servizio bloccò portandolo di peso nel bagno. E’ la follia. La sera da queste parti è pericoloso anche transitarci, c’è veramente di tutto, spacciatori, drogati, ladri. La mia amica aveva fatto domanda per essere trasferita, ma tant’è".