Vicenzaoro, il primo test dell’anno. Sono oltre 200 gli espositori aretini. Parrini: "La nostra forza è la qualità"

di Gaia Papi AREZZO Con un nuovo sold-out da oltre 1.300 brand espositori, apre oggi Vicenzaoro, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Italian Exhibition Group. Fino a martedì 21, il quartiere fieristico Ieg di Vicenza accoglie la community internazionale del prezioso con cinque giorni di business, formazione e informazione, trend e networking con l’appuntamento che apre il calendario mondiale delle fiere di settore. Toscana protagonista con 228 eccellenze di settore, con il distretto di Arezzo capofila con 200 aziende. "Nonostante il momento non sia tra i più semplici, Arezzo continua a rispondere con forza ed ottimismo al salone internazionale di Vicenza, evento che dà la direzione dei primi sei mesi dell’anno" spiega Luca Parrini, presidente della Consulta orafa. "Ci presentiamo carichi dopo esserci fortemente impegnati con le nuove collezioni. La nostra forza, che ci fa essere leader nel mondo, è la varietà. Tutti i marchi resistono grazie al fatto che ognuno dà il proprio tocco di unicità e di bellezza negli oggetti prodotti. La diversificazione è quello che ha fatto vincere fino ad ora il nostro distretto. E ogni giorno cerchiamo di stimolare il mercato, investendo in nuove tecnologie" continua Parrini. "Cosa ci preoccupa maggiormente? La continua instabilità. Fra giovedì e venerdì il prezzo dell’oro è aumentato di 1,50 euro; uno sbalzo che agli intermediari può danneggiare un mese di lavoro. Una instabilità che mette in difficoltà la programmazione, stiamo lavorando sul venduto. In momenti normali a Vicenza prendevamo ordini importanti distribuito su tre mesi, manca quello. Sono comunque convinto che gli acquisti ci saranno, ma l’andamento generale sarà tarato sul momento geopolitico del mondo". A Vicenza oggi arriverà anche il presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi e il segretario generale, Marco Randellini, presenziando anche alla cerimonia di inaugurazione ufficiale della manifestazione vicentina. La partecipazione aretina a The Jewellery Boutique Show, con oltre 200 aziende presenti su un totale di 1.300 espositori, è particolarmente importante poiché il primo appuntamento per il 2025 del calendario internazionale del settore può confermare l’eccezionale performance registrata dal nostro distretto del gioiello negli ultimi anni, soprattutto per ciò che concerne l’export. Arezzo si conferma infatti come il distretto italiano ed europeo più importante con 1.127 aziende attive (il 15% del totale nazionale) e con 8.411 addetti (il 26% del totale). Un primato che il nostro distretto conferma anche nell’export: nei primi tre trimestri del 2024, con un valore di 5 miliardi e 321 milioni di euro, quello aretino ha contribuito per il 46,6% al totale delle vendite italiane all’estero del settore.