Viaggio nei sogni degli adolescenti. Studenti in un cortometraggio. In mille alla première del Signorelli

di Laura Lucente

Si intitola "Più o Meno". Si "immerge nelle "paure" e nei sogni degli adolescenti. Un viaggio interiore alla ricerca di sé stessi tra desiderio di accettazione e realizzazione dei propri desideri per il futuro. È il cortometraggio fresco di produzione realizzato dagli studenti del liceo artistico dell’istituto Luca Signorelli. Un progetto nato grazie al Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito che ha assegnato alla scuola cortonese un importante finanziamento economico di oltre 65 mila euro, nell’ambito del "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione" indetto da Cinema e Immagini per la Scuola, ente del MiC Direzione Cinema e Audiovisivo. Il cortometraggio, diretto da Daniele Bonarini, è stato prodotto dalla casa di produzione cinematografica Poti Pictures di Arezzo sotto il nome di CortOnaction, che ha coinvolto l’istituto Signorelli e un’ampia rete di partner. A poter apprezzare le prime proiezioni sono stati i giovani colleghi delle scuole del territorio, circa mille spettatori tra studenti e insegnanti delle scuole superiori di primo e secondo grado ospitati per la première al Teatro Signorelli . Un progetto salutato con interesse e partecipazione anche dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore alla cultura Francesco Attesti e quello all’istruzione Silvia Spensierati. Il lavoro ha avuto inizio a febbraio. La storia, la sceneggiatura e il lavoro sul set sono stati realizzati dagli studenti stessi, sotto la guida di Daniele Bonarini, Sara Borri e Michele Grazzini, che hanno portato, nel lavoro svolto con gli alunni, il loro rodato metodo della Accademy. "Il legame tra la scuola e le professioni che possono essere legate ai vari indirizzi del nostro istituto è un tema a noi molto caro, che con questo progetto abbiamo sposato in pieno", conferma la dirigente del Signorelli Mari Beatrice Capecchi.

"Il risultato oggi è un cortometraggio molto bello in cui i ragazzi hanno cercato di raccontare loro stessi e che, inoltre, punta molto a valorizzare la città , anche grazie alla disponibilità per le location che ci sono state concesse dal Comune e dal museo dell’Accademia Etrusca". Lunedì 4 dicembre alle 21 al cinema Eden di Arezzo sarà possibile rivedere "Più o Meno" ad ingresso libero.