Viaggio alla scoperta dei pianeti. La navicella esplora l’Universo

Quando noi pensiamo all’Universo ci viene in mente l’infinito … Mostri? Alieni? Ancora non lo sappiamo … Ma come è nato l’Universo? La maggior parte degli scienziati ritiene che abbia avuto origine da una grande esplosione chiamata Big Bang avvenuta circa 14 miliardi di anni fa. Pensate che nell’Universo ci sono circa 100 miliardi di galassie e in ciascuna di esse ci sono meteoriti, satelliti, asteroidi … ancora non conosciamo la sua esatta grandezza ma si pensa che sia quasi impossibile saperla esattamente.

Che cosa sono le galassie? Sono ammassi di corpi celesti e ciascuna di esse è formata da miliardi di stelle, dai pianeti che girano loro intorno, da satelliti, comete, asteroidi. La nostra galassia è la Via Lattea. E la Terra?

La Terra è il più grande tra i quattro pianeti rocciosi ed ha un satellite chiamato Luna. La Terra è l’unico pianeta del sistema solare abitato da esseri viventi; è il terzo pianeta del nostro sistema. Scopriamo insieme quali sono gli altri pianeti e i loro nomi. Sapete che c’è un pianeta dal colore rosso per la presenza di ferro e che ha dato anche il nome ad un giorno della settimana, il martedì … il suo nome è Marte.

Un altro pianeta che ha dato il nome ad un giorno della settimana, il mercoledì, è Mercurio. Il pianeta più grande di tutti è … aspetta un attimo a dirlo … dista 778 milioni di chilometri dal sole Giove! C’è un pianeta dove fa freddissimo, pensa che ci sono circa – 215° e si chiama Nettuno ed è il pianeta più lontano dal Sole e un altro pianeta che appare come una luminosa "stella" chiamato Venere. Urano è il pianeta blu per la presenza di metano; è stato il primo pianeta trovato usando un telescopio.

La sua caratteristica più particolare è l’inclinazione del suo asse di rotazione che risulta quasi allineato con il piano della sua orbita. Anche questo pianeta possiede degli anelli come il prossimo pianeta. Saturno è molto affascinante per il suo spettacolare sistema di anelli e per questo è chiamato "Il Signore degli Anelli" del sistema solare. I suoi anelli, rispetto a quelli di Giove, sono formati da frammenti più grandi, dalle dimensioni variabili da pochi centimetri ad una decina di metri e, sono costituiti quasi esclusivamente di ghiaccio d’acqua con piccole tracce di roccia. L’Universo, con tutti i suoi pianeti, è davvero un mondo tanto tanto affascinante e chissà ancora quante cose dovranno essere scoperte … Come scrive il cosmologo e fisico brittanico Stephen Hawking: "Il mio obiettivo è semplice. È la completa comprensione dell’Universo, perché è fatto così, com’è e perché in effetti esiste".