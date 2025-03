Viaggia con 30 chili di hashish in auto. Quarantenne arrestato dalla polizia

AREZZO Traffico di droga sull’A1: arrestato 40enne con 30 chili di hashish nascosti in auto. È stata un’operazione di routine che si è trasformata in un’importante scoperta quella condotta dagli agenti della Polizia Stradale nella serata di lunedì. Erano da poco passate le 22 quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo una Smart ForFour con targa italiana che percorreva l’autostrada A1 in direzione sud. A bordo della vettura si trovava un uomo di 40 anni, italiano, che viaggiava da solo. Sin dai primi istanti, il comportamento del conducente ha insospettito gli agenti. Alle domande sul motivo del suo viaggio, l’uomo ha fornito risposte vaghe e contraddittorie. Inoltre, l’assenza di bagagli e la presenza di una borsa vuota sul sedile posteriore hanno destato ulteriori sospetti, inducendo la Polizia a procedere con un controllo più approfondito. Durante la perquisizione del veicolo, gli operatori hanno scoperto un doppiofondo abilmente ricavato sotto il sedile posteriore. Il vano era dotato di un sistema di apertura elettrico. Una volta aperto il compartimento segreto, gli agenti hanno trovato 24 buste di cellophane, sigillate con nastro da pacchi, contenenti hashish e marijuana per un peso complessivo di 30 chili. A quel punto, per il conducente non c’era più nulla da fare: è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e condotto in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la rete di contatti dell’arrestato, per comprendere se agisse da corriere per conto di un’organizzazione più ampia o se fosse direttamente coinvolto nel traffico illecito. Ga.P.