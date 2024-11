Via Pruneto, chiuso al traffico un tratto di strada per una settimana

Chiude per una settimana un tratto di via Pruneto a San Giovanni. E’ stata infatti pubblicata l’ordinanza temporanea di modifica della circolazione in quell’area per permettere la realizzazione di un’area cantiere per la manutenzione della rete fognaria e idrica. Dall’11 novembre fino al 18 novembre, e comunque fino al termine dei lavori, verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i mezzi d’opera impiegati, nel tratto compreso tra via Pruneto ed il civico 3/D. Negli stessi giorni è istituito il divieto di transito agli autocarri superiori a 3,5 tonnellate, eccetto i mezzi di soccorso, ai mezzi della nettezza urbana e agli autorizzati nel tratto compreso tra via Martiri della Liberta e via Pruneto. Gli operatori della polizia municipale e gli altri appartenenti agli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni. La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare attenzione alla segnaletica stradale. Via Pruneto è un’arteria strategica della città, collegamento anche la Provinciale di Santa Lucia che porta a Cavriglia.