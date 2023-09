Via libera del Milan: Colombo al Monza, Galliani: "è sempre stata la prima scelta"

Il Monza ha il suo nuovo attaccante, proprio sul gong del calciomercato: è Lorenzo Colombo, arriva in prestito dal Milan e questa mattina - ultimo giorno di mercato - svolgerà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Per lui, nativo di Vimercate, è come tornare a casa dopo un anno in Salento al Lecce: 5 gol in 33 presenze, il gol a Napoli da lontano negli occhi degli appassionati e il rigore-salvezza, proprio a Monza, nel cuore dei tifosi rossoblù. Dotato fisicamente, ottime abilità di tiro, per questo da settimane ormai era balzato in cima alle preferenze di Adriano Galliani e di Raffaele Palladino: nessuno dei due si era più nascosto anche pubblicamente con gli elogi e la speranza che tutto andasse per il verso giusto, fino alla fumata bianca del tardo pomeriggio di ieri in piena frenesia da ultime ore di calciomercato. "E’ sempre stata la nostra prima scelta - conferma Galliani -. Noi abbiamo un vantaggio dal lato sportivo e chi ci presta questi giocatori lo valorizza. E’ un’operazione fatta nell’interesse del Monza e del Milan".

Palladino ha così il suo attaccante: difficile che possa essere già a disposizione per Bergamo, dopo non aver mai messo piede in campo nelle prime due giornate e di fatto senza allenamenti con i nuovi compagni. Intanto è ufficiale l’uscita di Valentin Antov, difensore finito ai margini delle gerarchie: va alla Cremonese in prestito secco per una stagione.

M.C.