Via Fiorentina: presidio di protesta dell’opposizione per il protrarsi dei lavori

Arezzo, 26 giugno 2024 – Pd, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle organizzano per venerdì 28 giugno alle 18 nello spazio antistante la farmacia comunale di via Fiorentina un presidio di protesta per il protrarsi dei lavori all’incrocio fra la strada in questione e la tangenziale urbana.

“Aumento della spesa da un milione e mezzo a 10 milioni: questo progetto si sta rivelando insostenibile per tempi indefiniti, costi esorbitanti e disagi inaccettabili per tutti.

La rotatoria, che andrebbe a migliorare la viabilità della zona, va fatta con tempi e costi adeguati e ragionevoli ma così non è: l’esempio migliore da citare a tale proposito è quello della rotonda all’incrocio che porta all’ospedale.

Cittadini e commercianti meritano di essere informati con trasparenza e di capire se durante il periodo festivo invernale dovranno subire per il secondo anno consecutivo una crisi negli affari per colpa dei ritardi dell’amministrazione comunale”.