Via Fiorentina bloccata. Il traffico cittadino in tilt per i lavori a sorpresa

Non sono i lavori in corso né le chiusure stradali e i possibili disagi che ogni cantiere, di per sé, comporta, a creare scompiglio in via Fiorentina. Ciò contro cui i commercianti puntano il dito è la mancanza di segnalazione per l’apertura di un cantiere che ha bloccato la viabilità "senza preavviso". Né per i negozianti né per tutti gli altri cittadini che si trovano di fronte a uno dei più grandi incroci della città, almeno in parte, sbarrato. Il semaforo tra via Fiorentina e viale Amendola da lunedì dimezza infatti le sue immissioni dall’una e dall’altra parte, con la chiusura al transito delle due corsie di decelerazione e immissione provenendo dal centro e su via Fiorentina verso San Leo.

L’improvvisa apertura di un cantiere stradale ha innescato una serie di problematiche legate alla viabilità in una delle arterie principali della città. La mancanza di un preavviso adeguato ha colto di sorpresa residenti e utenti abituali della strada, portando a un blocco parziale di un incrocio nevralgico e alterando significativamente il flusso del traffico.

Le modifiche apportate alla circolazione, tra cui la chiusura di corsie di immissione, hanno generato lunghe code e difficoltà negli spostamenti, specialmente durante le ore di punta. La situazione si è ulteriormente complicata nei giorni coincidenti con un evento fieristico di rilievo, intensificando il traffico e le problematiche connesse. Molti automobilisti si sono trovati costretti a cercare percorsi alternativi, spesso più lunghi e tortuosi, per raggiungere le proprie destinazioni.

L’assenza di comunicazione preventiva ha causato notevole disorientamento, con molti cittadini che si sono trovati improvvisamente di fronte a uno scenario di viabilità completamente trasformato. Le ripercussioni si sono sentite nei primi giorni dall’apertura del cantiere, con numerosi utenti che, trovandosi la strada sbarrata, hanno dovuto rinunciare ai loro piani e tornare indietro.

I lavori in corso sono finalizzati all’installazione di un nuovo tratto di elettrodotto interrato a media tensione. Sebbene sia riconosciuta l’importanza di tale intervento per il miglioramento delle infrastrutture cittadine e per un potenziale aumento del traffico futuro, le modalità con cui è stata gestita la situazione hanno suscitato diverse perplessità. In particolare, viene evidenziata la necessità di una maggiore attenzione alla comunicazione preventiva. Le modifiche alla viabilità di questa settimana sono propedeutiche all’avvio del cantiere principale. Nonostante i disagi attuali, c’è la consapevolezza che il progetto porterà benefici nel lungo termine, con un potenziale aumento della clientela e del traffico in generale.