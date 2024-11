Via alla prevendita. Esodo da Pescara

Al Comunale sta per arrivare una sfida di cartello: sulla strada dell’Arezzo, infatti, c’è il Pescara capolista. Allo stadio si prevede il colpo d’occhio delle grandi occasioni, visto che la partita è anche molto sentita per la rivalità tra le due tifoserie e per i tanti precedenti del passato. Inoltre, l’orario è quello canonico, le ore 15 di domenica. Dall’Abruzzo si parla di una tifoseria pronta all’esodo: il settore ospiti ha una capienza omologata di 880 persone ed è probabile che si registri il tutto esaurito. Sono già circa 150 i biglietti acquistati dai pescaresi al seguito della squadra di Silvio Baldini (nella foto) quando la prevendita è iniziata da meno di un giorno. Per i sostenitori amaranto, sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita o accedendo al sito del circuito Ticketone oppure nei seguenti punti vendita autorizzati: Amaranto Store in via Madonna del Prato, New Energy Point di via Fiorentina, Vieri Dischi in Corso Italia, tabaccheria del Bagnoro, tabaccheria Francini a Ponte a Chiani e negli uffici della Ss Arezzo a Rigutino (ex banca Bper). Domenica la biglietteria dello stadio sarà aperta a partire dalle ore 12.30 per la vendita generale a prezzi maggiorati.

L.A.