Vertenza Hsg, 14 posti a rischio: "Servono azioni di sostegno"

Solidarietà e subito azioni concrete per i lavoratori della Hsg di Castel San Niccolò che stanno affrontando una situazione di grande incertezza. Il Movimento 5 Stelle Toscana ha presentato un atto in Consiglio regionale per attivare subito misure straordinarie di sostegno e un tavolo regionale con incontri tra la nuova proprietà, i sindacati e i rappresentanti delle istituzioni.

"È intollerabile che un’azienda sana - dicono i vertici del Movimento 5 Stelle - che non ha mai avuto problemi finanziari e che rappresenta un’eccezione in un settore tessile in crisi, rischi di chiudere a causa di un cambio di proprietà che non tiene conto né dell’importanza dell’occupazione né della tenuta sociale di un intero territorio".

Proprio per questi motivi il Movimento 5 Stelle Toscana ha deciso di presentare un atto urgente in Consiglio regionale per lanciare due iniziative a favore dei lavoratori. La prima prevede l’organizzazione immediata di un tavolo regionale per favorire l’incontro tra la nuova proprietà dell’azienda, i sindacati, i rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di definire un piano che salvaguardi i posti di lavoro e garantisca la continuità dell’attività produttiva.

La seconda iniziativa riguarda il supporto normativo e finanziario per le aziende che si trovano in difficoltà a causa di cambiamenti di proprietà. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, sollecita il governo regionale affinché vengano introdotte misure straordinarie di sostegno, che includano incentivi per le imprese sane ma vulnerabili, come nel caso della Hsg, in modo da garantire loro la possibilità di superare la fase di transizione senza compromettere occupazione e produttività.

"È fondamentale agire ora per salvaguardare non solo i posti di lavoro, ma anche la tenuta sociale del territorio di Castel San Niccolò - afferma Irene Galletti presidente del Movimento 5 Stelle Toscana - L’incontro con la nuova proprietà e le misure di sostegno normativo e finanziario sono passi indispensabili per garantire a questa azienda di proseguire la sua attività senza intoppi e per tutelare l’occupazione".

"Il nostro impegno è a fianco dei lavoratori, e opereremo senza sosta per raggiungere le soluzioni necessarie a supportare la continuità dell’attività produttiva - aggiunge Tommaso Pierazzi coordinatore del Movimento 5 Stelle della provincia di Arezzo".

