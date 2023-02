Veraldi al Festival mentre prepara "Italia’s Got Talent"

C’è un altro pezzo di Arezzo a Sanremo. Nella Casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana si esibirà Gianmaria Veraldi (nella foto). Ha 21 anni e fa parte della storica famiglia di torrefazione del caffè. Nipote di Francesco, della Sandy, membro del consiglio direttivo della Fipe-Confcommercio Arezzo, la categoria che racchiude i pubblici esercizi di tutta la provincia. In quella che nasce come un hub del festival, dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontrano, Gianmaria porterà la sua arte. Il beatboxing, o più semplicemente beatbox, ovvero la capacità di riprodurre tutti i suoni di una batteria e di altri strumenti attraverso l’utilizzo della bocca e della voce. Con questa sua indiscussa dote Gianmaria è arrivato in semifinale a Malta’s Got Talent. Era nell’isola per fare esperienze lavorative, lui si è iscritto al talent versione maltese e ha scalato, puntata dopo puntata, la classifica. Una esperienza bellissima, la sua famiglia ad Arezzo lo seguiva in tv, mentre sul palco, raccoglieva applausi dal pubblico I giudici, rimasti piacevolmente colpiti dalla sua arte, lo hanno segnalato e messo in contatto con un’agente. La stessa che gli ha proposto la preziosa partecipazione a Casa Sanremo, un luogo dove nascono iniziative artistiche e musicali, accompagnato da momenti di intrattenimento e culturali. Una opportunità di promozione e visibilità garantita. Lo vedremo sul palco domani, ovviamente su Rai 1. Una grande occasione per il giovane e talentuoso Gianmaria che certo non ha intenzione di fermarsi proprio ora. Si è già iscritto a Italia’s Got Talent, pronto a sorprendere con la sua musica anche i nostri giudici.

Ga.P.