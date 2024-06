Terranuova Bracciolini (Arezzo), 13 giugno 2024 – Un venticinquenne è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto in via Ponte Mocarini a Terranuova Bracciolini. Il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 all'ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti anche l'automedica, la Misericordia di Terranuova e le forze dell'ordine.