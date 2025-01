Venti di risate. Villa al debutto del nuovo teatro

Riapre le porte stasera con la comicità di Debora Villa il teatro di Bucine. Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di efficientamento energetico il Teatro di Bucine è pronto a riaprire il sipario per tornare a condividere insieme cultura e socialità. Il programma della stagione invernale 2025 è ricco di storie e racconti per un pubblico di adulti, ragazzi, bambini. Proposte che toccano temi pungenti con ironia e leggerezza, passando attraverso la bellezza dei sapori e delle suggestioni di racconti antichi.

Questa sera domenica 19 gennaio alle 21,15 appuntamento a Bucine con una scoppiettante inaugurazione della stagione 2025 con l’ironia e la comicità di Debora Villa in Venti di risate. In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del repertorio dell’attrice: gag sull’universo femminile e sulla varia umanità, raccontate con graffiante cinismo comico e pungente ironia. Debora Villa con il suo recital Venti di risate, festeggia i suoi primi 20 anni di carriera. Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i "nannaranannann" anni. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache. Come in tutti i suoi precedenti lavori, Debora Villa sarà ancora un’onda di travolgente comicità. Come un Jukebox, Debora si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei suoi primi 20 anni di palco. Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in questo rutilante One Woman show in cui si parlerà di tutto: dalle favole alla gravidanza; dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo; da Aristotele ad Eva; da Pioltello a qui. Tra televisione, radio, cinema e teatro, Debora è riuscita e riesce sempre ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici in fiction tv. Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, sono solo alcuni dei grandi artisti con cui Villa ha lavorato.

A.B.