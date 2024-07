Veneziani e i Musici a San Domenico. Certe Notti per Casa Thevenin

Musica, teatro, letteratura, spettacolo e giochi per sostenere il Thevenin. Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, rassegna organizzata da Casa Thevenin col contributo e il patrocinio del Comune in programma per tutta la settimana fino al 6 luglio. Appuntamento nella piazza dove la basilica omonima e palazzo Fossombroni faranno da quinta prestigiosa ai tanti eventi in calendario. "Un festival estivo - ha detto il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri - per animare una delle piazze più belle e suggestive e, come sempre per ogni evento organizzato da Casa Thevenin, con finalità benefiche e la volontà di dare continuità al rapporto speciale che si è creato tra l’istituto e la città. Città che, siamo certi, risponderà con l’affetto e la generosità che oramai dimostra da tempo e per i quali siamo profondamente grati".

Questa sera martedì 2 alle 18,30 ci sarà l’incontro con Marcello Veneziani con il suo ultimo libro “L’amore necessario”, una presentazione targata Zenzero Off con la collaborazione della libreria Edison by Biblion. Seguirà il concerto del Gruppo Musici della Giostra del Saracino. Domani mercoledì 3 si esibiranno i Camaloco con musica dal vivo dagli anni ’70 a oggi, mentre giovedì 4 sarà la volta del “Musical dei Musical 2” a cura di Summer & Winter Company. Venerdì 5 serata dedicata al teatro, con la Compagnia del Polvarone che metterà in scena la commedia “Brigitta dmm’un bacino” e gran finale sabato 6 con lo spettacolo La Scorrida condotto da Francesco Duranti con la partecipazione della showgirl Francesca Rettondini. Ad eccezione della presentazione del libro di Marcello Veneziani prevista alle 18,30, tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21,15.

A.B.