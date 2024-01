Venerdì serata in musica per il Calcit con cantanti emergenti

Una nuova iniziativa di raccolta fondi per il Calcit Valdichiana.

È in programma venerdì al teatro Signorelli. "Ciack si Canta" è il titolo della serata in cui saranno protagonisti molti cantanti emergenti del territorio sotto la regia di Susy Agostinelli.

Sul palco saranno cantate e suonate le più famose colonne sonore di tutti i tempi. "Dopo un 2023 intenso e ricco di soddisfazioni – commenta il presidente del Calcit Massimiliano Cancellieri – in cui abbiamo realizzato ben 23 manifestazioni – ricominciamo il nuovo anno con un’altra serata di sicuro richiamo.

I proventi, come sempre andranno ai nostri progetti di assistenza e aiuto a caregiver e familiari che assistono malati oncologici in cure palliative a domicilio nella zona/distretto della Valdichiana Aretina, al progetto di assistenza psicologica a malati oncologici ed in cure palliative, oltre che all’acquisto di arredi e strumenti tecnologici per l’Ospedale della Fratta e per il territorio della zona distretto Valdichiana Aretina".