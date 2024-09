Vendemmia, Coldiretti: un viaggio tra vino, storie vincenti e territorio al Mercato coperto

Arezzo, 30 settembre 2024 – E’ un vero e proprio viaggio intorno al mondo del vino quello che si potrà intraprendere, partecipando sabato 5 ottobre alle ore 10:00 alla festa della vendemmia “Un sorso amico, un viaggio tra vino, storie vincenti e territorio” che si terrà presso la sede del Mercato Coperto di Campagna Amica in via Mincio, 3 ad Arezzo (ingresso gratuito).

Nella Sala Multimediale del Mercato infatti andrà subito in scena l’incontro “Le aziende vitivinicole si raccontano” storie di successo raccontate da i produttori di Tenuta Setteponti e Baldetti Wine, le due aziende vitivinicole recentemente vincitrici del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico della Camera di Commercio Arezzo – Siena.

Sarà un focus di approfondimento e conoscenza proprio animato dai produttori che per l’occasione risponderanno a tutte le curiosità del pubblico presente. A seguire “Syrah e Sangiovese: scopri di più” degustazione guidata di vini delle due aziende a cura dei produttori e di AIS Arezzo, si suggerisce la prenotazione per la partecipazione alla degustazione.

Durante la mattinata sarà possibile partecipare all’”Esposizione delle varietà autoctone di uva” per conoscere da vicino, grazie ai tecnici esperti Coldiretti, tutte le varietà di uva del territorio. La mattinata si concluderà con una colazione tutta a km zero e di stagione con “La schiacciata con l’uva, una delizia di stagione” a cura del Cuoco Contadino Carlo Porcu, Agriturismo La Lodola (Foiano della Chiana).

“Il nostro Mercato di Campagna Amica di Via Mincio è luogo di aggregazione e conoscenza oltre che spazio per acquistare in maniera consapevole le eccellenze del territorio aretino – commenta il Presidente dell’Agrimercato di Arezzo Leonardo Belperio – occasioni di condivisione e divulgazione come la festa a tema di sabato, sono molto importanti per la promozione delle nostre aziende e delle loro produzioni di qualità oltre che rappresentare delle opportunità per chi acquista e perché lo possa fare in modo sempre più aggiornato e cosciente.

Da anni come associazione siamo impegnati nelle battaglie per accrescere la sensibilità delle persone, acquirenti, verso la difesa della produzione di alimenti di certificata provenienza made in Italy. Per la partecipazione alla degustazione si suggerisce la prenotazione, maggiori informazioni su www.arezzo.coldiretti.it o chiamando lo 057539951.