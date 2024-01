Velocità e rosso "bucato". In aumento i trasgressori

Sono state quasi 1600 le multe inflitte dagli agenti della polizia municipale di Monte San Savino durante il 2023: in totale sono stati incassati 285 mila euro con le ammende. La metà delle quali, ben 747, sono state riservati ai veicoli che sono passati con il rosso al semaforo; ma tra i sanzionati c’è anche chi ha pigiato troppo sull’acceleratore: ben 100 coloro che hanno ricevuto una multa per avere superato i limiti. "La nostra attività nel 2023 si è concentrata sui servizi di controllo del territorio, come testimoniano anche i tanti veicoli controllati", spiega la comandante Monica Crestini. Oltretutto si tratta di un dato che è destinato a gonfiarsi nel 2024 ora che nella città del Sansovino sono stati installate ben 6 colonnine, destinate a raddoppiare, per il controllo della velocità. Si tratta del progetto Velocity che ha portato alla collocazione sulle arterie della cittadina di postazioni ad hoc con rilevatori dell’andamento del traffico: queste come primo obiettivo elaborano statistiche ma che fanno scattare la multa soltanto se nei paraggi c’è un agente della municipale pronto a contestare la violazione. Gli incidenti sulle strade che hanno richiesto l’intervento dei vigili sono stati 10: di cui 3 con feriti. In totale dagli agenti guidati dalla comandante Monica Crestini sono stati controllati 330 veicoli per un totale di 55 giorni di servizi di vigilanza per eventi e manifestazioni, di cui due in supporto ad altri due comuni del vicinato. Le ordinanze firmate dalla comandante sono state invece 102 e riguardano soprattutto le modifiche alla viabilità in caso di cantieri o eventi mentre sono state 195 le determine, cioè le disposizioni su impegni di spesa o sulla gestione dei servizi. Capillare anche l’attività portata avanti dalla municipale con le scuole che hanno coinvolto un totale di 130 studenti per quattro istituti. Più di 150 invece i servizi in ingresso e in uscita dai plessi scolastici. Da evidenziare anche gli accertamenti anagrafici che nei 365 giorni dell’anno scorso sono stati ben 450. Tra i progetti, oltre il Velocity, c’è anche l’attivazione della Ztl estiva che per il primo anno è stata istituita nella città della Valdichiana nei mesi estivi, dal 1 giugno al 31 settembre. Infine, è notizia di questi giorni che il municipio si è aggiudicato il finanziamento regionale per la implementazione degli impianti di videosorveglianza, grazie al quale sono in arrivo altre sei telecamere di contesto che verranno installate sia nei giardini del centro storico che nella zona industriale.