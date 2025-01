Velocità, cinture e uso del cellulare. I vigili urbani e le multe in crescita

Biturgensi più disciplinati nel 2024, stando almeno al confronto con i numeri dell’anno precedente rilevati nell’attività della polizia municipale. Vale sia per la zona a traffico limitato, sia per ciò che riguarda incidenti e infrazioni al codice della strada. Gli incidenti sono scesi da 63 a 41 (dei quali 19 con feriti) e anche le sanzioni elevate hanno registrato un calo da oltre 7mila a 4253, nonostante sia maggiore il totale dei punti decurtati dalle patenti: 823 contro 765. Nel computo degli ultimi dodici mesi rientrano anche 4 patenti ritirate e 2 revocate, assieme ai 59 veicoli sequestrati, ai 3 sottoposti a fermo e alle 20 rimozioni.

Il divieto meno rispettato è quello della sosta (1460 contravvenzioni), seguito dalla omessa revisione del veicolo (85 casi), dalla mancanza di assicurazione obbligatoria (58), dall’eccesso di velocità tramite telelaser (48) e da altre voci quali le cinture di sicurezza, la mancata precedenza e l’uso del cellulare al volante. Più sensibile ancora – siamo nell’ordine del 48% - la diminuzione delle infrazioni negli otto varchi della Ztl: erano state 4597 nel 2023 e il dato del 2024 è di 2392, con una differenza di 2205.

Notevole anche il lavoro concentrato su controlli e attività territoriali: 12 sopralluoghi edili e 68 ambientali, 662 accertamenti di residenza, 248 permessi per disabili rilasciati, 141 segnalazioni da uffici comunali, 104 mercati settimanali monitorati, 315 ordinanze emesse, 78 accertamenti per uffici, 20 denunce di smarrimento e 6 denunce a piede libero, fra le quali una per guida in stato di ebbrezza e con sostanze stupefacenti.

La polizia municipale ha poi intensificato il proprio impegno nel controllo del territorio e nella vicinanza ai cittadini con 640 pattuglie a piedi, 720 in auto, 15 servizi notturni dalle 19 all’una, 2 presidi scolastici al giorno con il supporto delle associazioni locali e infine con anche il progetto "Piedibus", al fine di incentivare una mobilità sostenibile e sicura per gli studenti. "Questi dati dimostrano il grande impegno della polizia municipale di Sansepolcro nel garantire sicurezza, rispetto delle regole e vicinanza alla comunità – ha dichiarato l’assessore Alessandro Rivi – per cui è importante proseguire in questa direzione, con la piena collaborazione dell’amministrazione comunale nel poter rendere migliore sia la gestione della città che la sua vivibilità".