Vasari: oltre 3200 biglietti staccati, weekend dedicato alla Chimera

Più di 3200 biglietti staccati ad oggi, oltre 500 prenotazioni registrate per i prossimi giorni e un fine settimana denso di eventi nell’anniversario del ritrovamento della Chimera, lo straordinario bronzo etrusco rinvenuto il 15 novembre 1553 durante i lavori di scavo voluti da Cosimo de’Medici intorno al baluardo di San Lorentino ad Arezzo. A due settimane dell’apertura è questo il bilancio di “Vasari. Il Teatro delle Virtù”, la grande mostra con cui Arezzo celebra uno dei suoi cittadini più celebri allestita tra la Galleria Comunale e i suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio con la curatela di Cristina Acidini in collaborazione con Alessandra Baroni. Un’iniziativa che corona il programma di “Arezzo. La città di Vasari”, sistema di celebrazioni dedicato all’artista e intellettuale nella sua città natale. Oltre 100 le opere esposte tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere, italiane e da collezioni private. Tra le protagoniste indiscusse la Chimera, opera che testimonia la genialità del Vasari “comunicatore”, che ha l’intuizione di inserire il reperto nella propaganda politica di Cosimo I. E proprio alla Chimera, nella ricorrenza della scoperta, sarà dedicato nel weekend un programma tra approfondimenti, presentazioni e attività per bambini, bambine e famiglie. Oggi alle 16 al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo incontro che indagherà vicende e significati del capolavoro etrusco. La direttrice del museo Maria Gatto dialogherà con Daniele Maras, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze – da cui la Chimera è stata concessa in prestito – per un evento in collaborazione con le due istituzioni museali e Direzione regionale Musei, ingresso libero fino a esaurimento posti. Si prosegue alle 17 alla sede del Quartiere di Porta del Foro, Sala Costumi (vicolo della Palestra) con la presentazione dell’albo illustrato “La coda della Chimera di Arezzo”, progetto editoriale dedicato ai più piccoli conuna mappa misura di bambino.