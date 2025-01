Vasari, la conferenza della professoressa . Baroni Vannucci

In occasione dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, oggi 11 gennaio alle ore 17.00 presso il Palazzo del Podestà, il Comune di Montevarchi propone una conferenza sulla figura del celebre aretino a cura della professoressa Alessandra Baroni Vannucci.

Pittore, scultore, architetto e uomo di lettere, Giorgio Vasari ha lavorato soprattutto a Firenze per i Medici e a Roma per alcuni pontefici. È stato a capo del cantiere per la decorazione del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, mentre come architetto, tra le sue opere figura il complesso degli Uffizi. Viene ricordato soprattutto per le Vite, storia delle tre arti figlie del disegno ovvero pittura, scultura e architettura, incentrata su Firenze e organizzata per biografie dei singoli artisti e uscita a stampa in due edizioni.

Alessandra Baroni Vannucci è curatrice, insieme a Cristina Acidini Lichinat, della mostra Vasari. Il teatro delle Virtù. L’esposizione, allestita alla Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo e all’ex Chiesa di Sant’Ignazio fino al 2 febbraio, presenta oltre cento capolavori tra inediti, opere monumentali e prestiti da musei come MET, Louvre, Uffizi e Albertina.