"Vasari e Michelangelo due vite in parallelo" a Casa Bruschi

Oggi pomeriggio appuntamento alla Casa Museo Bruschi, alle ore 17, per partecipare alla conferenza "Vasari e Michelangelo due vite in parallelo": Liletta Fornasari a colloquio con Carlo Sisi. L’evento rientra nel progetto Officine Vasari ideato dalla Fondazione Ivan Bruschi e si inserisce nelle celebrazioni dedicate ai 450 anni dalla scomparsa di Giorgio Vasari. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Intanto ha aperto ieri alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, la nuova mostra "Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte" curata da Riccardo Franci. L’esposizione fa parte del programma Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cr Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. A partire proprio dalla Giostra del Saracino, evento tanto celebrato nella città di Arezzo, la mostra documenta i giochi guerreschi, attraverso stampe e dipinti di varie epoche provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, opere iconiche in prestito dal Musei del Bargello. La mostra si inserisce nelle celebrazioni dedicate ai 450 anni dalla scomparsa di Giorgio Vasari.