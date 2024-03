Variante alla strada 71, ci siamo. Terza fase dei lavori: arrivano i fondi: "Così cambia il traffico verso Cortona"

di Laura Lucente

L’accordo di programma sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione appena firmato a Firenze dal presidente del Consiglio Meloni e dal presidente della Regione Toscana Giani fa bene anche a . Sono ben 14 i milioni impegnati dalla Regione Toscana e presi dal Fondo e che serviranno per la realizzazione del terzo lotto della variante alla statale 71. Si tratta, nello specifico, della porzione che collegherà l’attuale inizio a nord della variante, con la strada provinciale che unisce le località di Fratta e Sodo. Questo intervento si svilupperà tra la Sp 28 Siena- a nord e la Sc di Padule a sud, connettendosi alla parte della variante già realizzata e consentendo così di deviare il traffico all’esterno del centro abitato di Camucia, nonché di facilitare il collegamento con l’ospedale della Fratta.

Come già spiegato ampiamente dal presidente della Regione Toscana Giani "consentirà ad alleggerire il traffico su e di facilitare il percorso che dalla Valdichiana arriva ad Arezzo e di qui in Casentino. è un centro importante della Val di Chiana e nell’ambito della promozione turistica, culturale ed economica rappresenta un riferimento per l’intera Toscana". La priorità, nel fondo sviluppo e coesione, è stata data proprio agli interventi relativi a strade e mobilità, poiché le strade non sono ammesse a finanziamento dai fondi europei e nel Pnrr. I lavori dovranno concludersi al massimo entro il 2027. Intanto, sempre sul fronte strade e sempre sul medesimo tratto stradale parallelo alla Sr 71, prosegue l’intervento per realizzare gli oltre 5 km di tracciato destinati a collegare l’estremità sud del quarto lotto della variante con lo svincolo del raccordo con la Perugia-Bettolle.

Un altro intervento importante, finanziato dalla Regione con oltre 17 milioni di euro. La strada interessata è chiusa per un anno per proseguire i lavori e realizzare il ponte sul torrente Mucchia. In questo caso si tratta di un tracciato alternativo all’attuale regionale 71 tra lo svincolo di Castiglione del Lago e la località Vallone, interamente a valle della linea ferroviaria, tra le località Mucchia e lo svincolo di Pietraia del raccordo Perugia-Bettolle. Questo tracciato della variante alla Regionale 71 è stato suddiviso in tre tratti distinti.