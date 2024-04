Varchi Comics, giovedì l’anteprima. La fiera del fumetto apre ai big

di Francesco Tozzi

Su il sipario sulla tredicesima edizione di Varchi Comics, nato come fiera del fumetto e sempre più kermesse dedicata all’universo "nerd". La manifestazione torna in città dal 12 al 14 aprile, mentre giovedì 4 ci sarà l’anteprima con la Movie-Cartoon Karaoke Night. Il festival non si pone più confini e la sua trasformazione è stata vissuta in prima persona da Francesco "Frenks" Tassi, fumettista, tra gli organizzatori del Varchi.

"Sono partito con il mio banco da disegnatore nelle prime edizioni – ha raccontato – e adesso faccio parte del gruppo che ogni anno si occupa di organizzare questo importantissimo appuntamento. Ho vissuto l’evoluzione del Comics, da iniziativa pionieristica ad evento che nel 2019 ha raggiunto la sua massima espansione. Poi c’è stato il Covid e infine l’edizione 2023, che ci ha visto riemergere grazie ad un successo straordinario. Questo non sarebbe potuto accadere senza il contributo di un gruppo che negli anni si è rinnovato e che vede oggi al proprio interno tanti giovani".

Protagonista indiscusso dell’edizione numero 13 sarà il gioco di ruolo, che grazie a serie tv come Stranger Things sta vivendo una nuova età dell’oro. "Attraverso la potenza dei social – ha spiegato Tassi – si sta riscoprendo la bellezza dei giochi da tavolo. In questo caso la rete non si è sostituita, ma ha favorito l’incontro tra appassionati del genere, coinvolgendo generazioni differenti e consolidando legami forti nel corso del tempo". Il role-playing game verrà approfondito sabato 13 aprile allo Spazio Politeama. "Prima si terrà un tributo a Gianni Somigli – ha specificato Tassi – recentemente scomparso, che è stato nostro ospite lo scorso anno. Una persona splendida che ho avuto modo di conoscere proprio grazie al festival".

Alla tavola rotonda sui giochi di ruolo interverranno guide ambientali che abbinano i giochi di ruolo alle escursioni in natura. "Tra gli ospiti – ha aggiunto – ci sarà Samuele Segoni, ex parlamentare e Master di Dungeons & Dragons, che utilizza il gioco di ruolo nell’attività di insegnamento". Non mancheranno le sezioni classiche del Varchi, con alcune novità. Gli youtuber Kirio e Endo presenteranno sul tema animazione un talk legato a Miyazaki, reduce dall’Oscar. Lo Sgargabonzi introdurrà invece il Dottor Pira, fumettista underground molto seguito, e infine si svolgerà un approfondimento sull’intelligenza artificiale. Alle Stanze Ulivieri tornerà la gaming area e l’auditorium di via Marzia sarà il teatro dei giochi di ruolo dal vivo. Il tutto condito dallo street food nel centro storico. "Una sezione che manca è quello del videogioco – ha concluso Tassi – sarebbe una bellissima espansione da implementare".