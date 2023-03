Varchi Comics all’esame di maturità Prima i fumetti, ora spazio al fantasy

di Francesco Tozzi

Da mercatino di fumetti a kermesse del fantasy. Varchi Comics alla prova della maturità, con un’edizione, la dodicesima, che sancisce un salto di qualità per la manifestazione in salsa valdarnese. Non soltanto per il programma, ricchissimo, che va oltre la presenza di espositori e bancarelle: giochi di ruolo, cosplay, videogames, dibattiti, incontri con gli autori tra lo spazio Politeama e le Stanze Olivieri. L’edizione 2023 è il punto di arrivo, o di una nuova partenza, per un gruppo di appassionati che nel 2009 lanciò il progetto per scommessa. Daniele Mafucci, presidente del Varchi Comics, ha visto nascere la creatura che oggi prospera grazie alla passione degli attivisti: "L’idea è nata per caso all’interno del circolo filatelico e numismatico di Montevarchi, di cui facevo parte. Ci abbiamo creduto e siamo riusciti a metterla in pratica, una visione vincente che ancora oggi ci consente di andare avanti, grazie alla nostra passione e al sostegno dell’amministrazione comunale e di tante realtà associative. Da festival di nicchia stiamo ricevendo apprezzamenti e interesse anche dal grande pubblico".

Un antipasto del Varchi Comics è stato già servito ieri sera con la "cena con delitto", mentre fino a domani sarà possibile sfogliare le strisce di editori indipendenti oppure trascorrere un pomeriggio tra scacchi, Subbuteo o carte Pokémon. Un’evoluzione frutto di impegno e fatica. "La crescita – ha spiegato Mafucci – si è registrata con l’arrivo dei grandi ospiti. Fabio Civitelli, aretino e disegnatore per oltre trent’anni di Tex, è passato a trovarci ogni volta che lo abbiamo invitato. Riccardo Nunziati, che dà vita alle avventure di Diabolik, è sempre disponibile e lo abbiamo avuto con noi lo scorso anno. Porto nel cuore l’incontro con Sara Pichelli, prima illustratrice della nuova versione di Spider-Man". Quest’anno arriveranno in città, tra gli altri, Alessia Lo Piccolo, Alice Rovai, Spectrum e Giuseppe Scalici. Del gruppo operativo fa parte anche Francesco Tassi, artista e disegnatore montevarchino, a cui spetta quest’anno la conduzione di alcuni talk nel corso della manifestazione: "Siamo partiti con un semplice mercatino di fumetti, andando prima al palazzetto dello sport e poi in piazza Varchi con l’edizione 2019, quella prima della pandemia, forse la più riuscita. Adesso vogliamo tornare a fare le cose in grande". Tassi svela il segreto di una macchina organizzativa che si amplia ad ogni edizione. "Si sono avvicinati tantissimi giovani e questo ci ha permesso di arricchire con nuove esperienze il gruppo di lavoro". Un Varchi Comics sempre più attrattivo, che cercherà anche quest’anno di guadagnarsi l’appellativo di ‘piccola Lucca’.