Vanessa Bonatti, chi era la donna morta travolta da un’auto a Vaggio

Arezzo, 29 aprile 2023 – La conoscevano in molti e tanti ricordano il suo grandissimo amore per il compagno, per i fiori, per i cani e per gli animali tutti che erano diventati una parte fondamentale della sua vita. Vanessa Bonatti, 50 anni, era proprio a spasso con i suoi due amici a quattro zampe, davanti casa in via del Varco, quando improvvisamente nella mattina di sabato 29 aprile è stata travolta da un’auto. Da un conducente di una Opel che dopo averla investita non si è nemmeno fermato per aiutarla.

Una tragedia che ha sconvolto non solo Vaggio, ma tutta la comunità di Castelfranco. La donna era molto conosciuta. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza che il compagno e la famiglia di Vanessa stanno ricevendo in questi momenti.

L’auto che ha travolto Vanessa è stata ritrovata parcheggiata con una ruota squarciata in zona Castagneta, alle porte di Piandiscò. Da lì i carabinieri sono risaliti all’identità dell’automobilista che abita in zona. L’uomo è stato quindi rintracciato e portato nella caserma dei carabinieri, dove è scattato l’arresto in flagranza differita per omicidio stradale multi-aggravato.