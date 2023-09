Valtiberina Capitale Cultura 2026: AnghiariProgetto Fase Operativa

ANGHIARI

Progetto della Valtiberina Capitale Italiana della Cultura 2026. È il momento di stringere i tempi dopo l’accettazione della candidatura e prende così il via la serie di incontri programmati nei Comuni del territorio per spiegare e confrontarsi sui contenuti di una operazione molto importante. Si comincia da Anghiari e l’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini e le associazioni nel progetto, raccogliendo le loro idee, gli spunti e le riflessioni sul percorso da intraprendere. Il primo incontro è previsto ad Anghiari, il giorno successivo alla riunione per la costituzione del comitato promotore della candidatura, avvenuto a Sansepolcro. Le associazioni e i cittadini sono stati invitati a prendere parte alla riunione in programma questa sera alle ore 21 a Palazzo Pretorio.

"La forza della candidatura nasce dalla condivisione viva e partecipata di proposte da parte dell’intera cittadinanza – ha dichiarato l’assessore alla cultura Alberica Barbolani – il progetto coinvolge i 15 Comuni dell’Alta Valle del Tevere sul tema dei cammini, dell’ambiente e dei borghi, ed è un progetto condiviso, che segue un obiettivo di sviluppo comune, rappresentando per il territorio un’opportunità da sfruttare al massimo, con il coinvolgimento di tutti".