Valdichiana Village, dove arriva il Natale

Arezzo, 24 novembre 2023 – Il Natale è già nell’aria e Valdichiana Village è pronto a regalare ai suoi visitatori esperienze straordinarie di shopping e intrattenimento in un ambiente magico, colorato e illuminato a festa.

Lo spettacolo inizia fin dal primo impatto, grazie agli allestimenti e all’illuminazione, una visione incantevole in grado di suscitare meraviglia e calorosa accoglienza, in coerenza con il claim scelto a livello corporate, “Winter Wonder in Land of Fashion Villages”.

Tra le novità di quest’anno, c’è quella del ritorno in Piazza Maggiore della grande pista da pattinaggio su ghiaccio, 300 metri quadrati di irresistibile richiamo soprattutto per i più giovani. Valdichiana Village dà il “la” al Natale volteggiando sulle note di gran classe di due straordinarie band.

Non può infatti mancare l’appuntamento con le arie musicali natalizie in elegantissima chiave swing, soul e jazz: venerdì 8 dicembre dalle 15.30 appuntamento con la formazione “The Christmas Soul”, band che miscela i linguaggi del funky e del jazz con una solida sezione ritmico-armonica.

Sabato 23 dicembre il gradito ritorno della “The Christmas jazz band”, che presenta un repertorio basato su alcuni capolavori della musica vocale americana in stile jazz e swing dei primi anni del secolo. In particolar modo, la band vuole riscoprire e rivalorizzare brani di autori rimasti inspiegabilmente celati al grande pubblico, ma di grande valore artistico-musicale.

Un quartetto composto da voce e musicisti, che mira a far ritrovare il ritmo, il sound e l’atmosfera degli anni 20, 30 e 40. “Il periodo natalizio – dichiara Riccardo Lucchetti, center manager Valdichiana Village – è particolarmente ricco di opportunità di shopping e idee regalo, la nostra offerta commerciale e la cura degli spazi sono sempre in evoluzione ed in miglioramento.

Un’attenzione particolare viene riservata ai servizi, come le elegantissime shopper per il confezionamento dei regali consegnate dalle nostre hostess, proponendo un’accoglienza esclusiva ai tanti visitatori provenienti da molte regioni del Centro Italia e non solo. Introduciamo anche momenti di intrattenimento per grandi e piccini in pura atmosfera natalizia, puntando sempre su requisiti di qualità, eleganza e trasversalità”.

Tra i nuovi brand che si sono “accasati” di recente al Valdichiana Village, conviene ricordare l’arrivo di Puma, Salewa, Refrigue, “Come in una favola”, oltre al restyling del punto vendita Timberland e un marchio molto noto nel mondo della ristorazione, vale a dire “Da Michele Express”, il nuovo format di pizzeria “street food” de “L’antica pizzeria da Michele in the world”, che può vantare ben 153 anni di esperienza nel settore”.