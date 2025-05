Valdarno Superiore. Un itinerario tra arte e memoria

Arezzo, 20 maggio 2025 – Un viaggio tra arte, storia e territorio. Sabato 24 maggio, alle ore 17.30, presso lo Spazio Soci Bibliocoop del Centro Coop Fi di Montevarchi si terrà la presentazione del volume “50 monumenti e sculture del Valdarno Superiore”, a cura di Federica Marrubini e Lorenzo Bigi, edito da Aska Edizioni. L’incontro, promosso dalla Sezione Soci Coop di Montevarchi, vedrà la partecipazione degli autori, con un intervento dello scrittore ed ex sindaco di Montevarchi Massimo Gregorini. Coordina Aldo Ferrucci. Al termine, è previsto un piccolo buffet. Il libro propone una mappa culturale del Valdarno Superiore attraverso cinquanta opere scultoree selezionate nei comuni dell’area aretina e fiorentina.

Un percorso pensato per essere seguito anche in autonomia, adatto a chi voglia riscoprire il territorio attraverso le sue testimonianze artistiche e monumentali, in un arco temporale che va dall’epoca romana fino all’arte contemporanea. Dal patrimonio romanico alle terrecotte invetriate del Cinquecento firmate dalla bottega dei Della Robbia e da Benedetto Buglioni, dal celebre tempietto robbiano di Montevarchi agli stemmi araldici di Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno, il volume ripercorre le principali tappe della storia artistica locale. Un’attenzione particolare è dedicata ai monumenti commemorativi dell’Ottocento e Novecento, come quelli realizzati da Pietro Guerri, e alle opere degli artisti del nostro tempo. Un’occasione per valorizzare l’identità culturale del Valdarno e promuovere una fruizione consapevole del patrimonio diffuso, spesso poco conosciuto ma ricco di valore storico e artistico