Vagnoli: "Rotatoria Pollino Così cambierà il traffico"

di Sara Trapani

Non ancora realizzata, la variante del Corsalone è però già al centro di numerose polemiche. La nuova progettazione che riguarda il secondo lotto, rischia infatti di far chiudere un’azienda. Il percorso alternativo messo in campo dalla Regione Toscana, vista l’impossibilità di attraversare l’area ex Sacci tutt’ora sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica di Arezzo, prevede infatti l’abbattimento di un capannone della Tlf, realtà in cui lavorano circa ottanta persone tra interni ed esterni. In queste settimane si sono così susseguiti vari sopralluoghi da parte di istituzioni provinciali e regionali all’interno dell’azienda per cercare di trovare una soluzione alternativa. L’ultima visita è stata quella dell’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli che si è detto disponibile a trovare un punto di incontro e quindi una soluzione tecnica che consenta, per un verso realizzare la variante, e dall’altro di garantire la continuità dell’attività produttiva dell’azienda stessa. "Grazie al cielo la Regione si è ricreduta sul tracciato del secondo lotto – dice il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli – dato che era impensabile e allucinante prevedere la demolizione di un’azienda in attività".

Intanto sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo sulla Sr 71 in località Pollino, nel comune di Bibbiena. Gli interventi permetteranno di mettere in sicurezza l’incrocio esistente, causa di numerosi incidenti, attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità del torrente Vessa. In particolare il progetto prevede la demolizione del ponte in muratura esistente e la realizzazione di altri due nuovi ponti che ospiteranno la carreggiata stradale dell’anello della rotatoria sulla quale confluiranno sia la regionale che la strada comunale del Pollino. Un intervento davvero importante, in un punto cruciale che ad oggi è una dei più incidentati, non solo della provincia di Arezzo, ma dell’intera Toscana.

"Sono molto contento della partenza della nuova rotonda del Pollino che andrà a risolvere un problema di pericolosità di quell’incrocio che segnaliamo ormai da tantissimi anni – prosegue Vagnoli – sono felice che l’assessore Baccelli ascolti le problematiche del territorio e spero che, anche grazie ai rappresentanti politici territoriali in Regione, si riesca ad avere una viabilità migliore verso Arezzo. La strada regionale 71 ha necessità di maggiori interventi e soprattutto di un nuovo tracciato che possa collegare velocemente il Casentino all’A1".