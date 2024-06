Vadi e il nuovo consiglio comunale. Tutti i possibili nomi della squadra

Dieci consiglieri di maggioranza, sei di opposizione. Prende forma, dopo la vittoria di Valentina Vadi alle elezioni amministrative, il nuovo consiglio comunale di San Giovanni Valdarno.

Alcuni consiglieri della passata legislatura non ce l’hanno fatta ad essere rieletti.

E’ il caso di Elena Spadaccio, presidente del parlamentino uscente e della consigliera Francesca Pieraccini, che correvano per il Partito Democratico, di Catia Naldini e Daniele Marzi delle liste civiche sangiovannesi e di Chiara Legnaiuoli, che si presentava nel centrodestra.

Ecco, invece, gli eletti: Stefano Cuccoli, Laura Ermini, Benedetta Bidini, Alberto Marziali, e Tessa Mugnai per il Pd, Andrea Nosi, Roberta Girolami, Pierpaola Melchiori e Lorenzo Martellini per la lista Valentina Vadi Sindaca e Damiri Francesca Bron dell’Alleanza Verdi Sinistra. Saranno in maggioranza. Per quanto riguarda l’opposizione, siederanno sui banchi del parlamentino la candidata a sindaco Lisa Vannelli e, per la lista omonima, Nicola Coppola, Gianna Camiciottoli e Marco Meacci.

Per le liste civiche sangiovannesi Stella Scarnicci, consigliere uscente. Vittorio Tinagli sarà l’unico rappresentante del centro destra. Non ce l’ha fatta ad entrare in consiglio comunale il movimento 5 Stelle, che si è presentato alle elezioni con rifondazione comunista.

Se qualcuno dei consiglieri di maggioranza dovesse entrare in giunta, entrerà nella massima assise cittadina il primo dei non eletti.

Saranno giorni intensi, questi, per Valentina Vadi, tra la composizione della nuova giunta e la prima seduta del consiglio, che si dovrebbe tenere entro la fine di giugno. Nel 2019 si tenne in piazza Masaccio.

Vedremo se anche questa volta si opterà per una seduta all’aperto. Una cosa è certa.

San Giovanni ha ridato fiducia al sindaco uscente, che si appresta a governare per i prossimi cinque anni. Valentina Vadi, che lunedì pomeriggio era visibilmente emozionata ieri, a freddo, ha voluto ringraziare chi l’ha votata e chi l’ha supportata in questi mesi. "Ho vissuto una delle emozioni più intense mai provate nella mia vita. E’ un onore, per me, essere stata eletta per la seconda volta dai sangiovannesi, sindaco della mia città, e sarà massimo l’impegno per onorare il compito al quale sono stata di nuovo chiamata", ha detto. Non è mancato un accenno anche ai suoi competitor. "Ringrazio Lisa Vannelli, Vittorio Tinagli e Alice Vieri per il confronto leale e rispettoso di questi mesi, con l’auspicio che possa realizzarsi una concreta collaborazione, con loro e insieme alle forze politiche elette e rappresentate in consiglio comunale, per il bene e nell’interesse della nostra comunità cittadina.

"E’ stata una splendida vittoria. Da oggi si rinnova l’impegno per raggiungere tutti gli obbiettivi che saranno possibili e perseguibili per San Giovanni e per tutti i suoi cittadini" ha concluso il Partito Democratico.

A San Giovanni è iniziata ufficialmente la nuova legislatura.