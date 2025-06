Lucignano ritrova il suo teatro. Accoglierà anche eventi d’arte. Giani: "Recuperato gioiello storico"

Teatro rinnovato a Lucignano. Il Rosini è stato restituito alla cittadinanza dopo un importante intervento di restauro. A tagliare il nastro ci ha pensato sindaca Roberta Casini, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del consigliere Paolo Brandi in rappresentanza della Provincia di Arezzo. Il Teatro Rosini, dopo anni di chiusura e un lungo percorso di riqualificazione, riapre i battenti con le sue sale superiori restaurate, oggi spazi polivalenti destinati a eventi, mostre, attività associative e culturali. Ad inaugurare simbolicamente la nuova vita di questi ambienti è stata la mostra dell’artista emergente Gerardo Brogna, accompagnato per l’occasione da un ospite d’eccezione: Scialpi, celebre interprete della musica italiana, che ha intrattenuto i presenti raccontando aneddoti e successi della sua carriera, in un clima di grande partecipazione e calore. "Lucignano è una città di cultura", ha sottolineato il presidente Giani. "Il Teatro Rosini, rimasto inattivo per molti anni, oggi rinasce grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, della sindaca Casini e di una squadra coesa. Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale della riqualificazione urbana e culturale di uno dei borghi più belli e meglio conservati d’Italia. Il nostro progetto di ‘Toscana diffusa’ sta dando frutti concreti e preziosi". Teatro, cinema tra il 1950 e il 1980, poi acquisito dal Comune. Roberta Casini ha ricordato le tappe di un percorso iniziato con la riapertura della platea nel 2006, durante il mandato del sindaco Seri.

Un progetto seguito passo passo anche dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Juri Sicuranza e dall’assessore alla cultura e al turismo Stefano Cresti. "Oggi è una giornata di festa e orgoglio. Abbiamo recuperato un pezzo importante del nostro patrimonio. Questo luogo è stato teatro, poi cinema e ora torna a vivere grazie a un progetto di rigenerazione urbana. Ringrazio la Regione Toscana e il Presidente Giani. La mostra di Brogna è solo l’inizio: qui vogliamo ospitare arte, cultura, giovani, associazioni. Un luogo polivalente che si affianca agli altri progetti in corso a Lucignano: dalla Fortezza Medicea al Chiostro di San Francesco, fino al recupero della parte bassa del Comune e delle scuole". I lavori sono stati finanziati grazie al bando per la rigenerazione urbana della Regione Toscana: 440mila euro su un totale di oltre 600mila, con una quota di cofinanziamento del Comune.