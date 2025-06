Spettacoli e ospiti clou. Bilancio ok

SANSEPOLCROCon lo spettacolo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli" di e con Simone Cristicchi, andato in scena nella serata di domenica nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco di Assisi, si è conclusa ufficialmente l’edizione 2025 del Festival dei Cammini di Francesco. Il cammino del Festival, iniziato da Perugia e poi da Firenze, ha toccato i principali Comuni dell’Alta Valle del Tevere, valorizzando territori, comunità e paesaggi in un’ottica di connessione e condivisione. Tra le principali novità dell’edizione 2025, la presenza di due main stage serali: il Bosco Urbano di Piazza Torre di Berta (che il 30 maggio ha ospitato il concerto di Nada, nella foto) a Sansepolcro e il nuovo Anfiteatro Verde al Parco Ansa del Tevere di Città di Castello, che hanno ospitato talk, concerti e spettacoli con ospiti di rilievo nazionale, affiancati da artisti e voci emergenti del panorama locale. I temi affrontati durante la manifestazione – quest’anno intitolata "Gioia, Armonia, Fraternità" in omaggio agli 800 anni del Cantico delle Creature – hanno abbracciato l’attualità nelle sue molteplici dimensioni: dal dramma dei conflitti internazionali alla sostenibilità ambientale, dalle sfide legate all’equilibrio ecologico del pianeta fino alle questioni sociali e spirituali che da sempre costituiscono il cuore della proposta del Festival. Camminare, riflettere, dialogare: questi i verbi che hanno guidato il cammino 2025, nel solco degli insegnamenti di Francesco d’Assisi. La manifestazione è promossa e organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina, presieduta da David Gori.