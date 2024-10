Vaccini tra le pasticche. Da lunedì la campagna scatta nelle farmacie. Spazio all’anti-Covid

di Angela Baldi

AREZZO

Parte lunedì 7 ottobre nelle farmacie del territorio aretino la campagna vaccinale antinfluenzale, quella anti-covid e lo screening per l’epatite C. Ad annunciare l’avvio della campagna di profilassi è Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo, che rappresenta le quasi 100 farmacie private della provincia. Sarà possibile effettuare in sicurezza, anche quest’anno, il vaccino antinfluenzale, in convenzione e non, e quello contro il Covid, grazie al rinnovo dell’accordo con Federfarma e Cispel -Toscana. "La somministrazione dei vaccini in farmacia – spiega Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo – è uno strumento fondamentale per agevolare l’accesso alla prevenzione dei virus influenzali e Covid-19. Le farmacie private aderenti alla campagna svolgono un ruolo decisivo raggiungendo in particolare le fasce di popolazione fragili e disagiate, ed effettuando direttamente e comodamente la vaccinazione sul campo". Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, nelle farmacie verrà somministrato gratuitamente il vaccino Fluad. In regime convenzionato lo potranno ricevere solo i cittadini over 60 residenti o domiciliati in Toscana, che hanno già ricevuto somministrazioni pregresse di vaccini analoghi e presenti nell’anagrafe Sispc. Mentre in regime privatistico possono essere vaccinati solo over 18 anni che hanno già ricevuto somministrazioni pregresse di vaccini analoghi. In entrambi i casi sono esclusi i "pazienti fragili". La dose di richiamo è annuale. Per quanto riguarda la Vaccinazione Covid 19 verrà somministrato il Comirnaty, il Ministero della Salute raccomanda una distanza di almeno 3 mesi dall’ultima dose, mentre l’aver contratto di recente l’infezione Sars Covid2-19 non rappresenta controindicazione alla vaccinazione. Il richiamo ha validità 12 mesi. Possono essere vaccinati gratuitamente gli over 60 residenti o domiciliati in Toscana, che hanno già ricevuto somministrazioni pregresse di vaccini analoghi, esclusi i "fragili". E’ possibile fare i vaccini, contro influenza di stagione e Covid anche insieme. E in farmacia si può fare anche il test gratuito per l’Epatite C.

Grazie a un accordo tra Regione, Federfarma Toscana e Cispel è possibile eseguire lo screening in farmacia con pungi dito per i nati dal 1969 al 1989 che hanno diritto all’assistenza sanitaria in Toscana, anche stranieri temporaneamente presenti. Il test è veloce e gratuito: viene prelevata una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti Hcv. Il campione viene analizzato subito e il risultato è disponibile in pochi minuti. Un test molto importante perché, se l’Epatite C viene diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate e si può evitare la trasmissione del virus. Non solo in farmacia. Le vaccinazioni contro influenza e Covid, potranno essere effettuate anche dal proprio medico di medicina generale o presso i pediatri di libera scelta, nelle farmacie convenzionate aderenti all’accordo (nel caso dei soggetti over 60), nei centri vaccinali Asl. A ottobre è nuovamente accessibile, a partire dalle categorie più a rischio, anche il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it per la prenotazione del vaccino anticovid. I medici hanno a disposizione per gli anziani anche il vaccino contro lo pneumococco e quello contro l’herpes zoster.