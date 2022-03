Vaccini, la seconda stagione: dove prosegue la campagna da aprile

Un vaccino in farmacia

Arezzo, 26 marzo 2022 - L’Asl Toscana sud est sta riorganizzando l’offerta vaccinale anti Covid-19. Le vaccinazioni proseguiranno nelle sedi vaccinali del Dipartimento di Prevenzione. Non solo, la campagna continuerà tramite le farmacie comunali e private aderenti, le associazioni di volontariato partecipanti, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Proprio per questo, per la prossima settimana il direttore sanitario Simona Dei ha in programma incontri con i rappresentanti dell’associazionismo e delle farmacie. Allo stesso modo, tramite i comitati consultivi aziendali, saranno sensibilizzati i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Per quanto riguarda direttamente l’Asl Toscana sud est, le sedi vaccinali che proseguiranno la campagna vaccinale anti Covid-19 sono:

Arezzo

Sede di Ceciliano

Centro vaccinale di Viale Cittadini (Arezzo)

Distretto di Bibbiena – Via Colombaia

Distretto di Montevarchi – Via Pogdora

Distretto di San Sepolcro – Via Santi di Tito

Casa della Salute di Camucia

Siena

Centro vaccinale del Ruffolo (Siena)

Distretto di Poggibonsi – Via della Costituzione

Ospedale di Nottola

Distretto di Abbadia San Salvatore – Via Cerbini

Grosseto

Centro vaccinale di villa Pizzetti (Grosseto)

Ospedale di Orbetello

Per prenotare la vaccinazione è necessario verificare le disponibilità sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it