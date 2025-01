Vaccarecci saluta la Baldaccio . Rivoluzione a Foiano

Movimenti tra le fila di Baldaccio Bruni, Foiano e Castiglionese, le tre formazioni aretine di Eccellenza. La Baldaccio Bruni ha comunicato la separazione dal portiere Matteo Vaccarecci a cui è andato il ringraziamento della società biancoverde. In arrivo tra i pali Flavio Ubirti dal Città di Castello, ex Castiglionese. La Castiglionese - dopo l’addio di Cardini e Fani - ha salutato anche Gaspar Ribeiro Monteiro e con Victor Gabriel Alves da Silva. Addii eccellenti anche a Foiano. L’esperienza in amaranto di Michel Cruciani è durata poche settimane visto che era arrivato nella sessione invernale dalla Sansovino. In uscita anche Daniele Hoxhaj e Tommaso Corsi. Sia per la Castiglionese che per il Foiano da capire se adesso arriveranno altri rinforzi.