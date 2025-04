"Vacanze col cuore" al tutto esaurito. Da 71 paesi arrivano in Valdarno

Con l’arrivo della primavera riparte ufficialmente la stagione turistica per il gruppo "Vacanze col Cuore", che inaugura un 2025 ricco di novità. La prima struttura a riaprire i battenti, il 10 aprile scorso, è stata l’Orlando in Chianti Glamping Resort, struttura immersa tra le colline toscane a Cavriglia, uno dei fiori all’occhiello del network di glamping village del gruppo, che ha chiuso il 2024 con risultati lusinghieri: il fatturato ha registrato un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, superando le attese, mentre il sistema di prenotazione centralizzato ha permesso di raggiungere e superare le 35.000 prenotazioni annuali distribuite su tutte le nove strutture del gruppo, fra Italia e Paesi Bassi.

Loek van de Loo, fondatore di "Vacanze col Cuore", ha tracciato un bilancio entusiasta della scorsa stagione. I numeri raccontano di una clientela internazionale, con ospiti provenienti da 71 paesi diversi e una netta prevalenza di turisti da Germania, Olanda e Italia. L’espansione verso i mercati dell’Europa orientale e l’arrivo di viaggiatori da continenti lontani come Australia, Brasile e Corea del Sud confermano la crescente attrattività della proposta glamping firmata Vacanze col Cuore.

In totale il gruppo ha registrato un fatturato superiore del 10% rispetto al 2023, nelle sue strutture sono state oltre 35 mila le famiglie ospitate con 570.000 pernottamenti. E ancora 9 location tra glamping resort, boutique e residence, 9 ristoranti attivi ogni giorno e 400 collaboratori, provenienti da 13 Paesi.

Nascosto tra colli e vigneti del Chianti, nel cuore della Toscana, l’Orlando in Chianti Glamping Resort sorge sulla cima di una collina ed è immersa in un bosco di querce e pini. La scelta delle sistemazioni è ampia e spazia dalle case mobili moderne alle tende glamping arredate con stile. È possibile anche dormire in uno Schoolbus americano o in una lussuosa Airstream degli anni 70.

Si apre quindi ufficialmente la stagione turistica anche in questo angolo di Toscana. Cavriglia è uno dei comuni della provincia di Arezzo che vanta il maggior numero di presenze, grazie anche ad un alto numero di strutture ricettive. Del resto siamo al confine con il Chianti, e questa felice posizione favorisce l’arrivo degli stranieri che soggiornano in tante strutture agrituristiche della zona e nei campeggi. Insomma, per il paese delle miniere, la voce turismo è sempre più sinonimo di crescita, sviluppo ed investimenti.