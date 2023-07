Vacanza al mare in pole Le scelte dei valdarnesi

di Massimo Bagiardi

C’è sempre il mare in cima alle preferenze dei valdarnesi per l’estate che proprio in agosto conoscerà il momento clou della sua stagione. Ma occhio anche al ritorno prepotente della montagna, che dal 2020 in particolare ha visto aumentare in maniera piuttosto forte i suoi estimatori. Questi i dati che abbiamo estrapolato da tre agenzie di viaggi di Terranuova, Montevarchi e San Giovanni, dalle quali è emerso in modo piuttosto tangibile un rincaro che, in alcuni casi, va oltre il 30% rispetto all’anno scorso: "Il mare è sempre attualissimo – fanno presente dall’agenzia Le Balze di Terranuova – Puglia, Sicilia e Sardegna sono senz’altro le più gettonate del nostro paese ma nelle decisioni dei nostri clienti ha pesato, e non poco, l’aumento dei soggiorni che è andato oltre anche il 30% indistintamente che sia Italia o estero perché i prezzi sono lievitati dappertutto. Un dato che abbiamo notato è la richiesta per la montagna che è cresciuta negli ultimi anni, il forte caldo ha fatto salire la voglia di passare alcuni giorni al fresco". All’Isla Bonita di Montevarchi siamo, bene o male, sulla stessa lunghezza d’onda.

"Abbiamo sicuramente più offerte per il mare che per la montagna, in Italia piacciono Puglia, Calabria e anche la Sardegna i cui costi dei traghetti bene o male sono in linea con quelli degli ultimi anni. C’è stato un grosso incremento dei prezzi, a fronte di questo si guarda spesso all’estero dove seppur con un costo maggiore rispetto al passato si può scegliere, ad esempio l’Egitto, un posto che paghi meno rispetto al nostro paese ma con gli stessi servizi. Vediamo un calo delle prenotazioni in Spagna e Grecia, la montagna dal 2020 è cresciuta nelle presenze ma proprio a causa dei rincari la gente preferisce andare più avanti in ferie, abbiamo già richieste per febbraio e marzo". Alla Fers Viaggi di San Giovanni anche viaggi in Asia e Africa e stesso, annoso, problema riscontrato nelle due precedenti agenzie: "Il mare piace sempre di più con richieste in particolare per Puglia e Sardegna oltre alla Romagna che richiama sempre molta attenzione. Noi, ad esempio, abbiamo fatto viaggi anche in Mauritius e Thailandia. Ciò ha inciso tanto, ci vogliono più soldi di due-tre anni fa. La montagna, in particolare il Trentino, sta avendo una notevole crescita da alcune estati a questa parte".