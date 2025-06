Uno stadio per Pancrazi . Porta Fiorentina-Porta Romana la stracittadina al Buitoni

di Claudio RoselliSANSEPOLCROCi sarà anche quest’anno Marco Pancrazi, accompagnato dai familiari e dagli addetti dell’associazione "Le Fenice" che si occupa di lui, ad assistere alla stracittadina calcistica di Sansepolcro fra Porta Romana e Porta Fiorentina, che va in scena stasera allo stadio comunale Buitoni con inizio alle ore 21. A Pancrazi, costretto a sottoporsi a costanti cure riabilitative dopo il grave incidente subito nel maggio 2022, andrà il ricavato delle offerte spontanee del pubblico. L’ingresso è infatti gratuito, ma accanto al bar dello stadio verrà posizionata una cassetta nella quale chiunque potrà versare una quota libera in favore di Marco, il quale – come già ricordato – sarà gradito ospite della 23esima edizione di una sfida che celebra i 90 anni dalla prima della serie e dalla stesura di un regolamento che la rende unica.

Una importante scaletta è stata preparata per l’occasione, con apertura dell’evento affidata ai musici e ai figuranti della Società Balestrieri cittadina, che sfileranno sul terreno di gioco e si inseriranno nel cerimoniale della partita; il baritono Andrea Sari, anche lui di Sansepolcro, eseguirà gli inni legati alle due squadre poco prima della lettura delle formazioni.

Un momento della serata sicuramente emozionante si svolgerà al centro del campo nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo, quando il patron storico della stracittadina calcistica, Fabio Chimenti, premierà con una medaglia i 18 ex giocatori, ancora in vita, che dal 1935 al 1988 hanno lasciato la loro firma nella gara, segnando almeno una rete e scrivendo così il loro nome nella classifica marcatori dell’ archivio storico: quelli che il patron dell’evento ama definire "i miei ragazzi" e che ha voluto avere accanto a sé in occasione del 90esimo anniversario di Porta Romana vs Porta Fiorentina.

Il bilancio complessivo dei 22 incontri finora disputati vede in vantaggio i giallorossi della "lupa" con 13 vittorie, contro le 9 ottenute dai viola gigliati.

I due allenatori, Davide Mezzanotti per Porta Romana e Paolo Valori per Porta Fiorentina, decideranno all’ultimo istante chi saranno gli 11 a scendere in campo e i 9 ad accomodarsi in panchina, poi è chiaro che appuntamenti del genere siano aperti a qualsiasi risultato.