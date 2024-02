Università, porte aperte alle matricole. Tutti corsi di laurea e le opportunità

AREZZO

Oggi l’Università di Siena si presenta ad Arezzo e a San Giovanni a studenti, famiglie e insegnanti delle scuole superiori con un Open Day: una giornata dedicata a conoscere e approfondire percorsi di studio, servizi, opportunità, sedi e sbocchi professionali. Quest’anno saranno due le sessioni da seguire, entrambe al mattino con inizio alle 9.30 e alle 11.30 nella sede del Pionta. Verranno presentati i corsi di laurea triennale e il nuovo corso di laurea in Scienze per la formazione primaria, corso quinquennale a ciclo unico abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, che prenderà il via dal prossimo anno accademico. Illustrati i corsi triennali: Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa-percorso per ottenere il doppio titolo con l’università cinese di Wenzhou-Scienze dell’educazione e della formazione; i corsi di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica, Tecnico di laboratorio, Fisioterapia; Economia e Commercio; Scienze economiche e Bancarie; Servizi giuridici con i due curricula in Amministrazione e Patrimonio culturale. Ad Arezzo la presentazione del nuovo corso triennale in Tecnologie per l’ambiente e degli altri corsi al Centro di GeoTecnologie di San Giovanni.