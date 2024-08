Università, parte il corso per insegnanti. Professioni sanitarie: test d’ingresso al via

Mentre proseguono le immatricolazioni all’università, intanto prende il via la nuova laurea per la formazione dei futuri insegnanti delle scuole materne e elementari. Sono 150 i posti per il corso in Scienze della formazione primaria, abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Le domande per partecipare alla selezione potranno arrivare fino al 30 agosto. E’ indetta infatti la prova di selezione per l’ammissione al primo anno della nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’Università di Siena, con sede ad Arezzo. La laurea quinquennale intende formare i futuri insegnanti delle scuole materne e elementari ed è abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio permette infatti l’inserimento nelle graduatorie di istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Il test di ammissione si terrà il 13 settembre a Siena, le lezioni al campus del Pionta. L’Università di Siena ha anche pubblicato il bando per l’ammissione ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie. C’è tempo fino al 26 agosto per candidarsi per l’anno accademico 2024-2025. Sono 5 i corsi di laurea che interessano Siena, 3 sono attivati su Arezzo e 4 su Grosseto. I corsi di laurea attivati ad Arezzo sono: Fisioterapia (10 posti), Infermieristica (55 posti), Tecniche di Laboratorio Biomedico (12 posti su Arezzo). La prova si terrà il prossimo 5 settembre. Entro il prossimo 31 agosto sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova.

A.B.