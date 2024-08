Università: iscrizioni e selezioni. Scienze della formazione, sanità e tecnologie per l’ambiente

Indetta la prova di selezione per l’ammissione al primo anno della nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’Università di Siena, sede di Arezzo. La laurea quinquennale intende formare i futuri insegnanti delle scuole materne e elementari: il corso è abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio permette infatti l’inserimento nelle graduatorie d’istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. La domanda di ammissione potrà essere presentata entro il 30 agosto (ore 12), in modalità online. Successivamente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test di ammissione, che si terrà 13 settembre a Siena. Sono 150 i posti disponibili per il corso che viene erogato in presenza presso la sede di Arezzo.

Sono aperte le iscrizioni anche alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2024-2025. Ad Arezzo si tengono i corsi in: Infermieristica (51 posti e 4 per studenti extra Ue), Fisioterapia (10 posti), Tecniche di laboratorio biomedico (11 posti e 1 per progetto Marco Polo). Per iscriversi alla prova di ammissione è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità. La procedura online, da effettuarsi secondo le istruzioni indicate dal bando, sarà aperta fino al 26 agosto alle ore 12 sulla Segreteria online, accessibile dal portale dell’Università di Siena.

Prende il via a San Giovanni la nuova laurea per la formazione del geometra laureato. Sono infatti già aperte le immatricolazioni al corso di laurea triennale ad orientamento professionale in Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio (Tact) dell’Università di Siena: il corso intende preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, nel monitoraggio territoriale e ambientale mediante avanzate tecnologie geomatiche. La richiesta di ammissione può essere effettuata online entro il 21 agosto (ore 11) attraverso il portale ‘Segreteria online’ (segreteriaonline.unisi.it).

Sono 25 i posti disponibili e, fino ad un massimo di 10 posti, sarà possibile seguire alcune attività didattiche, attraverso la didattica sincrona, presso la sezione formativa di Grosseto. Il corso di laurea ha un taglio altamente pratico, infatti sono previste numerose ore di attività di laboratorio e tirocinio, che consentiranno ai laureati di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato. Per l’ammissione non sono previste specifiche prove e l’immatricolazione sarà consentita, fino a esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste presentate.