Università, cresce l’offerta. Partono due nuovi corsi. Al via le immatricolazioni

Partono l’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2025-2026 anche nella sede di Arezzo. Valutata dal Censis ai vertici delle classifiche di qualità, la sede universitaria di Arezzo è nell’area verde del Pionta, dove l’Ateneo ha realizzato un campus funzionale. Sono due i nuovi corsi che prenderanno il via in città: il corso di laurea triennale in "Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile", che unisce la valorizzazione del patrimonio culturale con la gestione dei flussi turistici in un’ottica di sostenibilità; e il corso di laurea magistrale in "Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza", destinato ai settori del diritto del lavoro, della sicurezza pubblica e della gestione delle risorse umane.

"Invito i futuri studenti a cogliere le opportunità offerte dai Corsi dell’Università di Siena con curiosità e senza ansia – dice il Rettore Roberto Di Pietra – La scelta deve essere dettata dalla possibilità di essere attratti da un corso di studi e non dal timore di commettere un errore. I percorsi sono sempre modificabili. L’esperienza dello studio nelle nostre sedi è un elemento da cogliere per vivere pienamente la vita universitaria". Le immatricolazioni si aprono l’8 luglio e si chiudono il 3 novembre per corsi di laurea triennali e a ciclo unico, mentre per le magistrali non a numero programmato la scadenza è il 19 dicembre. La procedura è interamente online sul sito dell’Ateneo. Di prossima pubblicazione le scadenze per i corsi a numero programmato.

L’Università di Siena è presente ad Arezzo con corsi di laurea, triennali, magistrali e una laurea magistrale a ciclo unico e a vari corsi per la formazione degli insegnanti. Oltre alle aule, ai laboratori e agli studi dei docenti, il campus ospita la biblioteca e il CampusLab, oltre 400 metri quadrati di spazi laboratoriali per esperienze di apprendimento partecipato e integrato con il mondo del lavoro. È inoltre presente un Ufficio studenti e didattica e una sede dedicata del Centro Linguistico di Ateneo.

Nel campus c’è anche un bar-caffetteria che offre anche il servizio di mensa. Presenti anche una sede della Classe Confucio e il Centro per la Formazione degli Insegnanti dell’Ateneo: ad Arezzo è possibile seguire i percorsi abilitanti per le classi di Lingua francese e Lingua inglese, Filosofia e scienze umane, Materie letterarie, Matematica e scienze per la secondaria di primo grado. In via Laschi, si trova la residenza universitaria dell’Azienda regionale per il diritto allo studioche eroga borse di studio, servizi di mensa, contributi per l’alloggio e altri contributi economici. A San Giovanni è attivo il Centro di Geotecnologie con l’unico campus universitario in Europa interamente dedicato alle Scienze della Terra e alle Geotecnologie. Presenti ad Arezzo varie lauree triennali: la nuova laurea in Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile; Lingue; Servizi giuridici; Scienze dell’educazione e della formazione. Oltre a: Infermieristica; Fisioterapia; Tecniche di laboratorio biomedico (in modalità mista). E le magistrali: Lingue; Scienze per la formazione; Storia e filosofia; Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico). Oltre alla nuova magistrale in Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza.

È inoltre possibile seguire in didattica sincrona al Pionta, la triennale in Economia e commercio e in Scienze economiche e bancarie. A San Giovanni in presenza il corso di laurea e in Tecnologie per l’Ambiente. Fruibili in didattica sincrona: triennale in Economia, Scienze dell’educazione; Scienze economiche e bancarie; poi la magistrale in Scienze per la formazione. Per tutta l’estate sarà attivo al campus del Pionta lo sportello dei Tutor per orientarsi alla scelta.